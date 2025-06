Veneto – Sequestrati 24 mila litri di alcol di contrabbando spacciati per disinfettante: tre denunciati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

RONCADE (TREVISO) – Un nuovo colpo al contrabbando di alcol etilico è stato messo a segno dalla Guardia di Finanza di Treviso, che nelle scorse ore ha intercettato al casello autostradale di Roncade un autoarticolato proveniente dalla Polonia, carico di 24 mila litri di alcol etilico destinati al Sud Italia e spacciati per disinfettante.

L’intervento è scattato nel corso di un controllo su strada effettuato da una pattuglia del Gruppo di Treviso, nell’ambito di un piano di contrasto al traffico illecito di prodotti alcolici. I finanzieri, insospettiti dalla documentazione accompagnatoria, hanno approfondito il controllo accertando che si trattava di alcol puro camuffato con carte false come liquido disinfettante, con l’evidente scopo di eludere il pagamento delle accise.

Il carico era diretto in una località della provincia di Foggia, dopo essere stato prelevato in Polonia e introdotto in Italia attraverso il valico di Tarvisio. L’alcol risultava acquistato da una società con sede a Reggio Calabria. L’intervento ha portato al sequestro dell’intero quantitativo di alcol e del mezzo pesante, e alla denuncia per contrabbando di tre persone: due cittadini polacchi e un italiano residente in provincia di Reggio Calabria.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, la società di trasporto coinvolta aveva già effettuato almeno tre spedizioni analoghe, portando il totale complessivo del traffico illecito a 72 mila litri di alcol etilico e a un’evasione di accise pari a 750.000 euro, con consegne a Bari, Napoli e Reggio Calabria.

L’alcol sequestrato – secondo gli inquirenti – sarebbe stato destinato alla produzione illegale di superalcolici in laboratori clandestini, per la realizzazione di prodotti come whisky, gin, grappe, limoncelli e altri liquori. L’operazione presenta numerosi punti di contatto con altre indagini recenti della Guardia di Finanza di Treviso, che tra il 2022 e il 2024 hanno portato alla denuncia di 22 persone (una arrestata), alla scoperta di tre laboratori illegali tra Foggia, Napoli e Caserta, e all’accertamento di evasione fiscale per 13 milioni di euro tra accise e Iva.