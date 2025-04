VENETO – Sequestrate 900 mila dosi di medicinali illegali provenienti dall’Asia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sono oltre 900.000 le dosi di medicinali di origine asiatica sequestrate dai Finanzieri del II Gruppo Venezia in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al Porto di Fusina.

La scoperta è avvenuta durante un controllo su un semirimorchio sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia, nascosti dietro un carico di copertura composto da merce destinata a varie imprese di logistica italiane. Alla fine del rimorchio, ben quattro bancali dal packaging approssimativo, avvolti in cellophane nero per sfuggire a un controllo visivo, sono stati sottoposti prima a scanner mobile e poi a un’attenta ispezione fisica.

L’operazione ha permesso di rinvenire sostanze farmaceutiche ad uso urologico, prive di certificazioni e autorizzazioni sanitarie obbligatorie, come previsto dalla normativa italiana. Le successive analisi hanno stimato che, se immessi sul mercato illecito, i farmaci avrebbero potuto generare un valore commerciale di circa 2,3 milioni di euro.

L’intervento rientra in un più ampio piano di rafforzamento dei controlli su sicurezza e legalità doganale, previsto dal Protocollo d’Intesa tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane firmato il 3 aprile 2023, e mira alla tutela degli interessi erariali dello Stato e della salute pubblica.

I medicinali sequestrati, infatti, risultano non certificati e non autorizzati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e, oltre a violare le normative doganali, possono rappresentare un grave pericolo per la salute, in quanto potenzialmente alterati, contraffatti o con concentrazioni di principio attivo non conformi agli standard italiani.

L’intero carico è stato sottoposto a sequestro penale e i responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per violazione del D.Lgs. 219/2006.