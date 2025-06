Veneto, scoperti quasi 1000 evasori totali: il bilancio della Guardia di Finanza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

In occasione del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Regionale Veneto ha diffuso il bilancio operativo relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 maggio 2025. I dati confermano un impegno costante e capillare del Corpo nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, con oltre 62.000 interventi e 4.317 indagini svolte sul territorio regionale.

Evasione fiscale e lavoro sommerso: 952 evasori totali scoperti

Nel settore del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, sono stati individuati 952 evasori totali, tra cui numerosi operatori dell’e-commerce, e 2.870 lavoratori in nero o irregolari. Scoperte 53 situazioni di evasione fiscale internazionale, tra stabili organizzazioni occulte, residenze fittizie e capitali illecitamente detenuti all’estero.

I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 1.412, con 16 arresti. Sequestrati beni per 93 milioni di euro e bloccati crediti d’imposta edilizi ed energetici per oltre 640 milioni di euro, mentre 125 milioni sono stati segnalati per sospensione del pagamento.

Lotta ai traffici illeciti: sequestrate 104 tonnellate di tabacchi e 500 kg di droga

Nel comparto doganale e accise, 299 interventi hanno portato al sequestro di 161 tonnellate di prodotti energetici, mentre il contrasto al contrabbando ha consentito l’individuazione di 104 tonnellate di tabacchi irregolari e la denuncia di 41 persone. Nel contrasto al traffico di stupefacenti, sequestrati oltre 500 kg di droghe, tra cui 112 kg di cocaina, 235,8 kg di hashish e 112,8 kg di marijuana.

Spesa pubblica: frodi per oltre 30 milioni di euro

Nel settore della tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti 1.200 controlli su risorse PNRR e altri fondi per circa 1,2 miliardi di euro. Accertate frodi per circa 30 milioni di euro su fondi europei e oltre 3,5 milioni su finanziamenti nazionali e assistenziali. Le indagini in questo ambito hanno portato alla denuncia di 714 soggetti, con danni erariali stimati in oltre 230 milioni di euro.

Criminalità economica e organizzata: sequestri per 15 milioni di euro

Nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, 3.105 operazioni antiriciclaggio hanno prodotto la denuncia di 411 persone (41 arresti) e il sequestro di beni per 16,6 milioni di euro. Accertate illegali movimentazioni di valuta per 34,6 milioni di euro. Sequestri patrimoniali legati alla criminalità organizzata per 15 milioni di euro, mentre in ambito societario e fallimentare sono state denunciate 462 persone, di cui 29 arrestate.

Contrasto alla contraffazione e sicurezza alimentare

Nel comparto della sicurezza del mercato, sono stati sequestrati oltre 45 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri, nonché 90.000 litri di prodotti agroalimentari con etichette false o fraudolente. Le indagini hanno portato alla denuncia di 268 soggetti.

Soccorso pubblico e sicurezza in mare e montagna

Significativa anche l’attività di soccorso e ordine pubblico, con 196 interventi del Soccorso Alpino nel 2024 e 93 nel 2025, che hanno permesso il salvataggio di oltre 300 persone in totale. Il dispositivo aeronavale ha effettuato 14 operazioni di soccorso in mare, salvando 15 persone e 6 imbarcazioni.

Nel contesto della sicurezza pubblica, la GDF del Veneto ha impiegato oltre 20.000 giornate/uomo tra 2024 e 2025, garantendo la vigilanza durante eventi internazionali (tra cui i vertici del G7) e le celebrazioni del Giubileo Universale, con la partecipazione di militari altamente specializzati del comparto AT-P.I. e dell’apparato aeronavale.

Il bilancio conferma il ruolo strategico della Guardia di Finanza nel garantire la legalità economica, la sicurezza pubblica e la protezione delle risorse statali ed europee, a tutela dell’interesse collettivo.