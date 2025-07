Veneto – Scooter contro un’auto: grave un uomo alla guida senza patente e con veicolo sotto sequestro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un violento incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio a Resana, lungo via Angaran, sulla provinciale 19. Erano circa le 15.45 quando uno scooter Yamaha, guidato da un 51enne residente a Cinisello Balsamo (MI), si è scontrato con una Volkswagen Golf condotta da una 20enne di Castelfranco Veneto, che stava uscendo da un’abitazione privata.

Lo scontro è stato particolarmente violento: il motociclista, in fase di sorpasso, avrebbe urtato l’auto che immetteva sulla provinciale, venendo sbalzato per diversi metri sull’asfalto. Soccorso con l’elisoccorso, l’uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La giovane automobilista ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stata medicata sul posto.

Dagli accertamenti dei carabinieri di Castelfranco Veneto, intervenuti per i rilievi, è emerso che il 51enne era alla guida senza patente e che lo scooter era sottoposto a fermo amministrativo. Sul caso sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità.