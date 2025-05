Veneto – Scooter contro SUV: giovanissimo portato in elicottero all’ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 maggio in via Crocetta, a Sommacampagna, dove uno scooter guidato da un ragazzo classe 2007 si è scontrato con un SUV condotto da un uomo del 1958.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità. L’incidente è avvenuto attorno alle 18:30 e ha richiesto l’intervento urgente dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane rimasto ferito.

Considerate le condizioni, è stato attivato l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione le cause dello scontro.