Veneto – Scooter contro auto: tre feriti, grave una 19enne

Padova, 06 luglio 2025 — Una ragazza di 19 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo un grave incidente avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio nel quartiere Brusegana di Padova. Il sinistro ha coinvolto un’auto e uno scooter su cui viaggiavano due giovani donne.

L’impatto è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino in via dei Colli, all’altezza dell’incrocio con via Monte Sirottolo. Secondo le prime ricostruzioni, P.M., 28 anni, era alla guida della sua Audi e stava svoltando quando si è scontrato frontalmente con una Vespa Piaggio proveniente dalla direzione opposta. Alla guida del mezzo a due ruote si trovava la 20enne B.A., con la 19enne B.B. come passeggera.

Le due ragazze sono state sbalzate a terra a seguito dell’urto. I tre coinvolti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso. Le condizioni più gravi sono quelle della 19enne, attualmente in prognosi riservata.

Entrambi i conducenti saranno sottoposti agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.