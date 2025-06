Veneto – Scontro tra camion e pullman: due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

RESANA (TV) – Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 13:30 di mercoledì 25 giugno sulla strada regionale 245, via Venezia, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante carico di materiale edile e un pullman del trasporto pubblico locale. Due le persone ferite, mentre tutti i passeggeri a bordo del bus sono rimasti illesi e sono usciti autonomamente dal mezzo.

I Vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, con il supporto dell’autogru proveniente da Treviso, sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Il camion, a seguito dell’impatto, si è rovesciato su un fianco. Feriti l’operaio che si trovava a bordo del mezzo pesante e l’autista del pullman, entrambi già fuori dai veicoli all’arrivo dei soccorsi.

Il personale sanitario del Suem 118 ha provveduto a stabilizzare i due feriti sul posto prima di trasferirli in ospedale. Nel frattempo, sono iniziate le complesse operazioni di recupero del camion, effettuate con l’autogru dei Vigili del fuoco e un secondo mezzo messo a disposizione da una ditta privata.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico sulla SR 245 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.