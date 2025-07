Veneto – Scontro nella notte tra scooter e furgone: due feriti, uno in gravi condizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio 2025 a Verona, in via Prina, nel quartiere Santa Lucia.

Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo la mezzanotte uno scooter e un furgone si sono scontrati, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate le ambulanze e l’automedica del 118, che hanno prestato assistenza alle due persone rimaste ferite. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Borgo Trento: una in codice giallo, mentre l’altra, in condizioni più gravi, è stata condotta in codice rosso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.