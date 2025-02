Veneto – Scontro fra tre mezzi: due persone ferite

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Questa mattina, intorno alle 8:30, un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli in via Primo Maggio a Padova, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti dalla centrale con una squadra per mettere in sicurezza l’area e i mezzi, tra cui un’auto alimentata a GPL.

I feriti sono stati soccorsi dal personale del Suem e trasferiti in pronto soccorso per accertamenti. Nel frattempo, la polizia locale ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un’ora.