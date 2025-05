Veneto – Scontro fra tre auto: sei persone coinvolte, due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Grave incidente stradale nella serata di lunedì 6 maggio sulla SP50a, in via Don Giovanni Veronese a Erbè, nel Veronese. Poco dopo le 21:00, tre automobili sono rimaste coinvolte in un violento scontro, con due dei veicoli che sono finiti capovolti in un canale di irrigazione adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dai distaccamenti di Verona e Bovolone, supportati da un’autogrù per le operazioni di recupero. Le squadre hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario del Suem 118 nei soccorsi.

Sei le persone coinvolte complessivamente nell’incidente: due sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Villafranca, mentre gli altri quattro occupanti sono usciti illesi.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico fino al completo ripristino della viabilità. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.