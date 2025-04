Veneto – Scontro fra pick-up e camion: due feriti, uno grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 9:30 di lunedì 14 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 51 bis a Calalzo di Cadore per un incidente stradale che ha coinvolto un pick-up e un camion con rimorchio carico di tronchi d’albero. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone a bordo del veicolo più leggero, una delle quali è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta da Pieve di Cadore, ha messo in sicurezza i mezzi incidentati ed estratto il conducente e il passeggero del pick-up, entrambi feriti. I due sono stati assistiti dal personale del Suem, stabilizzati e poi trasferiti in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche il personale di Anas per la messa in sicurezza della strada.