Veneto – Scontro fra fuoristrada e quad: muore 50enne

Una tranquilla serata in montagna si è trasformata in tragedia. Mattia Micaglio, 50 anni, residente nel quartiere Padova 2000, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 28 giugno lungo la strada provinciale 346, che collega la Val di Fassa alla provincia di Belluno, nei pressi del Passo San Pellegrino.

Micaglio, responsabile commerciale di un’azienda di Camposampiero, stava rientrando con la compagna nella casa di Falcade dopo una cena con amici, quando, attorno alle 22:45, il quad su cui viaggiava si è scontrato con un fuoristrada proveniente dalla direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe uscito da una laterale centrando l’auto in transito. L’impatto è stato devastante: il quad si è incastrato sotto l’autovettura e l’uomo è morto sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori giunti tempestivamente sul posto. La compagna, sotto choc, è rimasta illesa. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, insieme ai vigili del fuoco volontari di Soraga, Moena e Vigo di Fassa.

La notizia della morte di Micaglio ha profondamente colpito la comunità padovana, dove l’uomo era conosciuto e stimato per le sue qualità professionali e umane.