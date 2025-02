Veneto – Scontro fra due auto: tre feriti, disagi al traffico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

LEGNARO, SCONTRO TRA DUE AUTO: TRE FERITI

Legnaro, 26 febbraio 2025 – Alle 17:10 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Veneto a Legnaro per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, causando tre feriti.

La squadra di soccorso, proveniente dal distaccamento di Piove di Sacco, ha messo in sicurezza i veicoli incidentati e assistito il personale sanitario nel soccorso delle tre persone a bordo di una Ford Focus. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati in ospedale tramite tre ambulanze. Illeso il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del sinistro e determinare la dinamica dello scontro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora.