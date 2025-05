Veneto – Scontro auto-scooter: grave motociclista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Grave incidente stradale questa mattina poco prima delle 9 lungo la Statale Adriatica a Due Carrare, nel Padovano. Uno scooter e un’auto si sono scontrati violentemente, causando il ferimento serio del motociclista, P.M., 71 anni, residente a Monselice, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Padova.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Alberto Ponzo, la collisione sarebbe avvenuta durante una manovra di inversione tentata da una donna di 44 anni, di origine straniera e residente a Padova, alla guida di una Nissan Juke. La conducente, nel traffico congestionato, avrebbe cercato di tornare in direzione Monselice, mentre lo scooterista, in fase di sorpasso, sopraggiungeva verso Padova. L’impatto è stato inevitabile e violento.

Il motociclista è stato scaraventato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e, a scopo precauzionale, anche l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in ospedale dopo le prime manovre di stabilizzazione. Illesa l’automobilista, rimasta comunque sotto shock.

Per entrambi i conducenti sono stati disposti accertamenti clinici per verificarne lo stato psicofisico al momento dell’incidente. La circolazione è tornata regolare solo dopo le 10, grazie all’intervento del carroattrezzi per la rimozione dei mezzi coinvolti.

Informato dell’accaduto, il sindaco di Due Carrare, Davide Moro, ha espresso vicinanza al motociclista, molto conosciuto anche nel territorio comunale.