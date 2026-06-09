Veneto – Scontro auto-moto: morto motociclista tedesco, provinciale agordina chiusa

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 3, in località Masarei, nel comune di Gosaldo (Belluno), dove un motociclista di nazionalità tedesca ha perso la vita dopo un violento impatto con un’automobile.

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 12:30. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava la vittima si è scontrata con un’auto lungo il tratto provinciale che attraversa l’Agordino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con squadre provenienti dal distaccamento permanente di Agordo e dal distaccamento volontario di Gosaldo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della carreggiata, resa temporaneamente impraticabile dall’incidente.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: il medico presente ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.

Il conducente dell’automobile è stato invece affidato alle cure del personale sanitario intervenuto.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. La Strada Provinciale 3 è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.