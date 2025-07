Veneto – Scomparsa ragazzina di 14 anni: ricerche in corso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ore di forte apprensione a Castelfranco Veneto per la scomparsa di Natalia Adamco, 14 anni, che si è allontanata da casa nella mattinata di lunedì 7 luglio 2025. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. La denuncia è stata presentata dai genitori presso la stazione dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, e le ricerche sono immediatamente partite.

Al momento dell’allontanamento, la giovane indossava un abito di colore blu e scarpe ginniche bianche della marca Puma. Natalia è alta circa 168 centimetri, di corporatura robusta, ha capelli biondi lunghi, occhi azzurri e carnagione rosea.

Le operazioni di ricerca sono attive in diverse zone del trevigiano e vedono impegnati volontari della Protezione Civile, unità cinofile e pattuglie delle forze dell’ordine. Non si esclude che la ragazza possa aver preso un mezzo pubblico o essersi spostata verso altri comuni. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio per cercare elementi utili alle indagini.

Chiunque abbia visto Natalia o sia in grado di fornire informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112. I familiari e le autorità invitano la cittadinanza a condividere l’identikit della giovane e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali.