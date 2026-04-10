Veneto – Schianto sulla statale: muore un vicentino, donna ferita gravemente

Scontro sulla Strada del Santo a Resana: un morto e un ferito grave

Incidente tra un furgone, un autocarro e un’auto. Strada chiusa tra Resana e Camposampiero

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la SS308, a Resana (TV) in direzione di Loreggia, dove si è registrato un violento scontro frontale che ha coinvolto un furgone per il trasporto alimentare, un autocarro carico di materiale in alluminio e un’autovettura.

L’intervento dei Vigili del fuoco è scattato intorno alle 14. Nell’impatto ha perso la vita l’autista del camion, vicentino di Dueville (iniziali A.B.): dopo essere stato estratto dalle lamiere dalla squadra dei Vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, il personale medico del Suem non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La conducente del furgone alimentare, rimasta ferita, è stata stabilizzata sul posto e successivamente elitrasportata all’ospedale di Treviso. La conducente dell’autovettura coinvolta è stata invece assistita dal personale sanitario e trasportata in ambulanza in ospedale per accertamenti.

La strada risulta ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Resana e Camposampiero, con disagi alla circolazione.

Sul posto stanno operando le forze dell’ordine e la polizia locale, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.