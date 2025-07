Veneto – Schianto mortale contro una Panda: muore motociclista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Pederobba (TV), 4 luglio 2025 – Un tragico incidente è costato la vita a Ubaldo Baldo, 65 anni, residente a Pederobba e originario di Cavaso del Tomba. L’uomo è deceduto questa mattina poco prima delle 13, in seguito a un violento scontro tra la sua motocicletta e un’autovettura in via Cavasia, all’altezza dell’incrocio con via Dei Castelli.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe urtato la parte posteriore di una Fiat Panda che stava svoltando. L’impatto lo ha sbalzato nel fossato a lato della carreggiata. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuto l’elisoccorso del Suem 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo dell’incidente è giunta anche la moglie della vittima, chiamata dai militari per il riconoscimento della salma.

Il conducente della Panda, assistito dai sanitari, non sarebbe in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.