CRONACA
2 Aprile 2026 - 10.26

Veneto – Schianto all’alba: auto fuori controllo, disagi al traffico

REDAZIONE
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ROVIGO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto attorno alle 6:40 sulla rotatoria dell’ingresso sud della città, in località Borsea.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Rovigo è intervenuta lungo la Strada Statale 16, all’altezza dello svincolo per Borsea, dove una vettura è rimasta coinvolta in un sinistro che ha reso necessario l’arrivo dei soccorsi.

Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri per la gestione dell’emergenza e i rilievi del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Le operazioni hanno comportato la temporanea chiusura dello svincolo, causando rallentamenti e disagi alla viabilità, soprattutto nelle prime ore del mattino.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

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