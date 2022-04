VENETO – Ruzzola giù da una scarpata: soccorso dai pompieri (FOTO)

Poco dopo le 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona boschiva in località Villa di Pieve d’Alpago per soccorrere un uomo ruzzolato giù per una scarpata. I pompieri arrivati da Belluno con il personale di prima partenza il personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviali) e i volontari dell’Alpago, hanno raggiunto l’uomo, prestando il primo soccorso fino all’arrivo del personale del SUEM. L’uomo, un 53enne, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in barella fino al campo sportivo e imbarcato a bordo di un eliambulanza per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.