Veneto – Rubano l’incasso della sagra destinato alla ricerca sui tumori pediatrici: identificata l’auto

Svolta nelle indagini sul furto avvenuto domenica sera durante la festa “E… State al Borgo” a Vigonza. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, Polizia Locale e Carabinieri sono riusciti a identificare la Citroën utilizzata dai malviventi per raggiungere l’area della manifestazione e allontanarsi dopo il colpo.

I ladri hanno agito tra le 23.30 e la mezzanotte, approfittando della confusione delle fasi finali dell’evento. In pochi istanti hanno sottratto l’incasso della serata, comprese le offerte destinate alla Fondazione Città della Speranza per la ricerca sui tumori pediatrici.

Le telecamere hanno seguito il percorso del veicolo dall’ingresso nel territorio comunale fino alla fuga. L’incrocio dei dati con i varchi stradali ha consentito agli investigatori di risalire ai presunti responsabili, anche se ulteriori dettagli non sono stati diffusi perché l’inchiesta è ancora in corso.

Il sindaco Gianmaria Boscaro ha ringraziato gli agenti della Polizia Locale per il rapido lavoro di analisi delle immagini e ha espresso fiducia nell’operato dei Carabinieri, sottolineando l’efficacia del sistema di controllo del territorio.

Nel frattempo la Pro Loco, con il sostegno del Comune, ha avviato una nuova raccolta fondi per recuperare le somme rubate e destinarle comunque alla ricerca contro le malattie oncologiche pediatriche.