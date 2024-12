Veneto – Recuperato il corpo di un uomo alla foce del Po

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

È stato individuato nel primo pomeriggio, di lunedì 16 dicembre, e recuperato dai vigili del fuoco il corpo privo di vita di un anziano, in un canale a ridosso dell’Isola dei Gabbiani alla foce del Po nel territorio del comune di Ariano Polesine. Le ricerche erano iniziate ieri, dopo la segnalazione di alcuni pescatori la possibile presenza di un corpo.

Le ricerche dei vigili del fuoco delle squadre di Adria e Rovigo interrotte ieri sera per la bassa marea, sono riprese questa mattina con l’individuazione del corpo da parte di una squadra SAF speleo Alpino Fluviali), che l’hanno individuato e recuperato. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche il personale del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) regionale che ha collaborato alle ricerche dall’alto della persona.

Nella giornata di ieri e di oggi non è stato possibile l’utilizzo dell’elicottero per scorse condizioni di visibilità.

Potrebbe trattarsi di un anziano di Pontelagoscuro di cui non si hanno notizie dal mese scorso.