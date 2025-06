Veneto – Rapinano uomo che si difende con taglierino: tutti denunciati (anche la vittima)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Due giovani operai di origine rumena, rispettivamente di 27 e 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Parona – Valpolicella con l’accusa di rapina in concorso ai danni di un cittadino egiziano. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di sabato 7 giugno.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due – incensurati e domiciliati a Verona – avrebbero aggredito la vittima per poi rapinarla di 50 euro in contanti e di un iPhone 15 Pro. Durante l’aggressione, l’uomo derubato avrebbe reagito estraendo un taglierino e colpendo uno dei rapinatori, ferendolo in modo lieve.

I due si sarebbero poi dati alla fuga, ma sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri nella loro abitazione. La refurtiva è stata ritrovata nel giardino condominiale, mentre l’arma utilizzata dalla vittima è stata rinvenuta e sequestrata in un cantiere nei pressi del luogo dell’aggressione. Il ferito è stato medicato all’ospedale di Borgo Trento, dove è stato dimesso con una prognosi di otto giorni.

Il cittadino egiziano, a sua volta, è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida, ma nella giornata successiva – domenica 8 giugno – uno dei due è stato sorpreso fuori casa dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona e arrestato nuovamente per evasione. Rintracciato subito dopo, è stato trasferito nel carcere di Montorio.