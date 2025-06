Veneto – Rapina farmacie comunali: 38enne finisce in carcere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Polizia di Stato, su mandato della Procura della Repubblica di Verona, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne pregiudicato, ritenuto gravemente indiziato di due rapine aggravate e del porto ingiustificato di un coltello.

I fatti risalgono al 3 marzo e al 22 maggio, quando due farmacie comunali nei quartieri di Borgo Nuovo e Chievo sono state prese di mira. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di attribuire entrambi i colpi all’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

In entrambi i casi il rapinatore era fuggito in bicicletta dopo aver arraffato il denaro dalle casse. Ora si trova detenuto nel carcere di Montorio, in attesa degli sviluppi giudiziari.