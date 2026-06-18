Veneto – Ragazzo si scatta un selfie e finisce nell’Adige, tragedia sfiorata

VERONA, 18 giugno 2026 – Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio nel centro di Verona, nei pressi dell’Arco dei Gavi e del ponte di Castelvecchio, dove un giovane di 23 anni è caduto nelle acque dell’Adige dopo essersi sporto per scattarsi un selfie.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava in zona Riva San Lorenzo, precipitando nel fiume. L’impatto in acqua ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti.

Decisivo l’intervento di un turista tedesco di 30 anni che, senza esitazione, si è tuffato nel fiume nel tentativo di raggiungerlo e sostenerlo. Poco dopo è sopraggiunto un gommone con a bordo alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi i giovani, portandoli fino al punto più vicino della riva, dove sono poi intervenuti i soccorsi.

Il 23enne è stato trovato cosciente ma è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Borgo Trento per accertamenti e rimane sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, le Volanti della Polizia e i Vigili del fuoco.

Secondo alcune testimonianze, prima del recupero il giovane avrebbe gridato di non riuscire più a muovere le gambe. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dai sanitari.