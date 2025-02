Veneto – Ragazzo perde ciaspe e scarpe nella neve: recuperato già in ipotermia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Auronzo di Cadore (BL), 11 febbraio 2025 – Un escursionista è stato tratto in salvo oggi pomeriggio dopo essersi perso nella neve mentre tentava di raggiungere il Rifugio Fonda Savio, nel territorio di Auronzo di Cadore. L’uomo, un ventenne di nazionalità spagnola, aveva contattato il 118 intorno alle 14:30, segnalando di aver smarrito scarpe e ciaspe durante la salita lungo il sentiero 115 e di essere bloccato dal freddo.

Le comunicazioni con l’escursionista si sono rivelate difficoltose, così come i tentativi di geolocalizzazione. Dopo una prima localizzazione errata nei pressi del Lago d’Antorno, gli operatori del 118 sono riusciti a risalire alla posizione corretta.

Mentre una squadra del Soccorso Alpino di Auronzo si preparava per un eventuale intervento via terra, l’elicottero del SUEM di Pieve di Cadore si è alzato in volo per raggiungere il punto indicato. Le ricerche sono state complicate dalla scarsa visibilità e dalla mancanza di contatto telefonico con il ragazzo, che nel frattempo aveva trovato riparo sotto una roccia nella zona dei Ciadin dei Toci.

Fortunatamente, l’equipaggio dell’elicottero è riuscito ad individuare l’escursionista, che è stato recuperato con un verricello e trasportato all’ospedale di Pieve di Cadore. Le sue condizioni sono buone, ma presenta un principio di ipotermia ai piedi.

L’incidente odierno sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata e di una buona conoscenza dei luoghi che si frequentano quando si intraprendono escursioni in montagna, soprattutto in condizioni climatiche avverse.