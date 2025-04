Veneto – Ragazzo di 20 anni investito mentre cammina: è grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Gravissimo incidente stradale all’alba di oggi, venerdì 18 aprile, a Fontaniva, nell’Alta Padovana. Intorno alle 5 del mattino, un giovane di 20 anni è stato investito da una Fiat Grande Punto mentre camminava lungo via Fratta. Soccorso in un primo momento dal personale del Suem 118 e trasportato all’ospedale di Cittadella, il ragazzo è stato poi trasferito d’urgenza a Padova in condizioni critiche, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, mentre i medici stanno tentando il possibile per salvargli la vita.

Alla guida dell’auto c’era un 27enne di Cittadella che, secondo la ricostruzione dei carabinieri del Radiomobile, stava rientrando dal lavoro quando si è trovato improvvisamente di fronte il pedone, senza riuscire a frenare in tempo. L’impatto è stato violento e ha sbalzato il ragazzo sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso, aiutato da un secondo conducente che ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi.

Nel concitato momento dei primi interventi, anche il conducente dell’auto è stato colto da malore ed è stato trasportato a sua volta in ospedale. Su disposizione del pubblico ministero di turno, la vettura è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.