Veneto – Ragazza in bilico sulla ringhiera del terrazzo: salvata dai poliziotti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.



Provvidenziale intervento dopo una chiamata al 113

MESTRE (Venezia) – Attimi di tensione a Mestre, dove una ragazza è stata salvata in extremis dagli agenti della Polizia mentre si trovava in bilico sulla ringhiera di un terrazzo al terzo piano di una palazzina. La giovane, secondo quanto riferito, era in una situazione di forte disagio e sembrava intenzionata a togliersi la vita.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che, notata la scena, hanno immediatamente chiamato il 113. Sul posto è arrivata una volante della questura di Venezia. Due poliziotti sono rimasti in strada, cercando di attirare l’attenzione della ragazza per distrarla e guadagnare tempo. Nel frattempo, altri agenti sono saliti nell’appartamento.

Una volta aperta con cautela la porta dell’abitazione, i poliziotti si sono avvicinati alla giovane alle spalle, riuscendo ad afferrarla in modo rapido e sicuro, riportandola all’interno del terrazzo prima che potesse compiere gesti estremi.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, l’intervento si è concluso senza conseguenze drammatiche. La ragazza è stata affidata alle cure del personale sanitario per ricevere assistenza.