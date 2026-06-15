Veneto – Prima minaccia una 16enne, poi rapina la madre di un testimone

San Martino Buon Albergo (Verona), 14 giugno 2026 – Serata di violenza in strada nel comune veronese, dove i carabinieri del Radiomobile di Verona hanno arrestato un uomo di 31 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato quando un residente, affacciato al balcone della propria abitazione, ha notato un uomo con atteggiamento sospetto che si avvicinava a una ragazza di 16 anni che stava camminando da sola. Accortasi di essere seguita, la giovane ha accelerato il passo: l’uomo ha iniziato a inseguirla, desistendo solo quando la ragazza è riuscita a mettersi in fuga correndo.

Pochi minuti dopo, lo stesso soggetto avrebbe aggredito una seconda donna in strada. Dopo averla raggiunta, l’avrebbe spinta con violenza al petto, strappandole la borsa e allontanandosi per frugarvi all’interno. In un secondo momento, sarebbe tornato verso la vittima insultandola e minacciandola di morte, pretendendo denaro.

La scena è stata osservata dal giovane testimone che, sceso in strada per soccorrere la donna, ha scoperto con shock che la vittima era sua madre. Il ragazzo ha immediatamente allertato la centrale operativa dei carabinieri di Verona, consentendo un rapido intervento delle pattuglie.

I militari sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare l’aggressore e a mettere in sicurezza la donna, che è stata affidata ai sanitari del 118. La vittima, fortemente scossa e dolorante, è stata medicata sul posto.

L’uomo è stato condotto al comando provinciale dei carabinieri di Verona e successivamente arrestato. Informata la Procura, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza con l’accusa di rapina aggravata.

Questa mattina il 31enne è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e, accolta la richiesta dei termini a difesa, l’udienza è stata rinviata a settembre. Nel frattempo, per l’indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere.