Veneto – Perseguita l’ex compagna: arriva a speronarle l’auto, arrestato

Non si era mai rassegnato alla fine della relazione con l’ex compagna e per anni l’ha perseguitata, al punto da costringerla a cambiare le proprie abitudini quotidiane. Ora, per un uomo di 45 anni residente a Selvazzano Dentro (Padova), è scattato l’arresto con l’accusa di atti persecutori, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice su richiesta dei carabinieri che hanno ricostruito la vicenda.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe iniziato a tormentare l’ex dal 2022, dopo la fine di una convivenza durata sette anni. La donna, dopo un percorso di terapia di coppia, aveva deciso di chiudere la relazione a causa dei frequenti episodi di aggressività. Da quel momento, però, la vita della vittima si è trasformata in un incubo.

Il 45enne ha continuato a seguirla, a controllarne gli spostamenti, a monitorarne le frequentazioni e a farle sentire la costante pressione della sua presenza, anche attraverso i social. Nel 2023, infastidito dal fatto che la donna fosse andata in vacanza con un’amica, l’uomo avrebbe iniziato a tempestarla di telefonate, arrivando persino a inviare insulti e minacce anche tramite la madre della vittima.

Nel giugno dello stesso anno, il Questore aveva emesso un ammonimento nei confronti dell’uomo, che aveva portato a una breve tregua. Ma la situazione è precipitata nuovamente: più di recente, il 45enne avrebbe tentato di speronare l’auto dell’ex, dopo averla vista in compagnia di un nuovo partner.

I carabinieri, dopo aver raccolto testimonianze e documentato i vari episodi, hanno richiesto e ottenuto la misura cautelare. L’uomo si trova ora in stato di arresto e dovrà rispondere delle sue azioni davanti all’autorità giudiziaria.