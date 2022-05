VENETO – Africani percepivano reddito di emergenza ma erano già in strutture di accoglienza: 101 sanzioni

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso, dopo una lunga attività d’intelligence nel settore della spesa pubblica, denominata convenzionalmente “Operazione All Inclusive”, ha accertato che 101 persone di nazionalità straniera (quasi tutti provenienti dall’Africa centrale) hanno percepito indebitamente somme superiori ad oltre 200 mila euro, fruendo così del Reddito di Emergenza (o REM).

Il REM è la misura di sostegno, istituita dallo Stato con il c.d. Decreto Rilancio e successivamente rinnovata con altri provvedimenti, a favore dei nuclei familiari in sofferenza di liquidità a causa della perdurante emergenza epidemiologica. Tale forma di assistenza economica prevedeva l’erogazione di un massimo di 5 mensilità, oscillanti, in base agli indicatori posseduti dalle famiglie aventi titolo, in una forbice tra 400 e 800 Euro per rata, per un massimo, quindi, di 4.000 Euro all’anno. Tra le condizioni legittimanti, oltre a specifici requisiti socio-economici, vi era quella di non essere ospite di strutture poste a totale carico dello Stato, che comprendono, oltre a quelle sanitarie, i Centri di Accoglienza Straordinaria per Stranieri (C.A.S.).

Secondo i controlli eseguiti dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Treivso, finalizzati ad assicurare che le risorse pubbliche siano corrisposte a chi ne ha realmente bisogno, hanno infatti permesso di individuare 101 stranieri che, sebbene ospitati nei C.A.S. di Treviso, Oderzo, Vittorio Veneto e Onè di Fonte, hanno richiesto e percepito l’importante misura, per una somma complessiva di 200.680 Euro. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Treviso, per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che potrà arrivare in totale fino a 602.040 Euro, e all’I.N.P.S., per il recupero delle somme indebitamente percepite.