Veneto – Paura in Statale: camion perde putrelle da 80 quintali, colpite due auto

Alle ore 7:00 di giovedì 17 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Statale 51, in via Nazionale a San Vito di Cadore (BL), a seguito della perdita di carico da parte di un autoarticolato. Due putrelle di ferro, ciascuna del peso di circa 80 quintali, sono precipitate a bordo strada colpendo due auto in transito. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Cortina e Belluno, supportati da un’autogrù. Gli operatori hanno provveduto a riequilibrare il carico rimasto sul camion – due travi su quattro – per permettere al mezzo pesante di proseguire temporaneamente il viaggio e completare la consegna.

Successivamente, il camion è tornato sul luogo dell’incidente per recuperare le altre due putrelle cadute. Le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale si sono concluse poco dopo le 13:00, con il completo ripristino della viabilità.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.