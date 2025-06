Veneto – Parapendista precipita e rimane appeso sugli alberi. Tre escursionisti soccorsi in montagna

Borso del Grappa (TV), 24 giugno 2025 – Nella mattinata di oggi una squadra del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuta per prestare aiuto a un pilota di parapendio precipitato tra gli alberi a ridosso della Strada Generale Giardino. L’uomo, un 36enne di nazionalità tedesca, è rimasto sospeso a circa tre metri d’altezza tra il decimo e l’undicesimo tornante della strada.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno localizzato l’albero in cui era rimasto impigliato e, mediante tecniche di treeclimbing, lo hanno riportato a terra in sicurezza. Fortunatamente, l’uomo è uscito illeso dall’incidente. Sul luogo era presente anche l’automedica del SUEM di Crespano per eventuali controlli sanitari.

Belluno, 24 giugno 2025 – Nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 14, la Centrale operativa del SUEM è stata allertata per un escursionista in difficoltà sul sentiero per il Coldai. L’uomo, un 84enne residente a Chiasso, era caduto riportando escoriazioni e contusioni e non era più in grado di proseguire. È stato recuperato dall’elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e trasportato all’ospedale di Belluno per accertamenti.

Poco dopo, un secondo intervento ha visto coinvolte due turiste olandesi di 27 e 28 anni, partite dal Rifugio Biella in direzione del Rifugio Ospitale, nella zona della Val di Gotres. Le due, seguendo una traccia reperita online, sono uscite dal sentiero e si sono ritrovate bloccate su un ripido pendio con zaini ingombranti.

Allertato il Soccorso Alpino di Cortina, è intervenuta una squadra della Guardia di Finanza che, dopo aver ricevuto le coordinate, ha raggiunto le due giovani sul versante a monte del Rifugio Ospitale. Una volta individuato un percorso sicuro, le escursioniste sono state accompagnate per alcune centinaia di metri fino al sentiero corretto, riuscendo così a raggiungere il rifugio in autonomia.