CRONACAVENETO
9 Giugno 2026 - 17.37

Veneto – Operaio travolto da un muletto, è gravissimo

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Vittorio Veneto (Treviso), 9 giugno 2026 – Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi all’interno dello stabilimento Irca Zoppas Industries di via Caduti del Lavoro, dove un operaio è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un muletto durante una manovra.

L’allarme è scattato intorno alle 15.35. Secondo una prima ricostruzione, un 46enne residente nella zona, dipendente di una ditta esterna di logistica, sarebbe stato colpito dal mezzo in movimento, riportando lesioni gravissime agli arti inferiori.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e avrebbe provocato il ribaltamento o la perdita di controllo del muletto, che ha travolto l’uomo mentre si trovava nell’area operativa dello stabilimento.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni del ferito sono apparse subito critiche: l’uomo è stato intubato e stabilizzato prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.

All’interno dell’azienda sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Operaio travolto da un muletto, è gravissimo | TViWeb Veneto - Operaio travolto da un muletto, è gravissimo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy