Veneto – Operaio travolto da un muletto, è gravissimo

Vittorio Veneto (Treviso), 9 giugno 2026 – Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi all’interno dello stabilimento Irca Zoppas Industries di via Caduti del Lavoro, dove un operaio è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un muletto durante una manovra.

L’allarme è scattato intorno alle 15.35. Secondo una prima ricostruzione, un 46enne residente nella zona, dipendente di una ditta esterna di logistica, sarebbe stato colpito dal mezzo in movimento, riportando lesioni gravissime agli arti inferiori.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e avrebbe provocato il ribaltamento o la perdita di controllo del muletto, che ha travolto l’uomo mentre si trovava nell’area operativa dello stabilimento.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni del ferito sono apparse subito critiche: l’uomo è stato intubato e stabilizzato prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.

All’interno dell’azienda sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.