Veneto – Operaio cade dal tetto e muore sul colpo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Ancora una tragedia sul lavoro in Veneto. Nella tarda mattinata di giovedì 29 maggio, un operaio è morto precipitando dal tetto di un’azienda a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. La vittima è Muhammed Memishoski, 63 anni, di origine macedone, da 34 anni residente in Italia e domiciliato a Monastier.

Memishoski, dipendente di una ditta esterna, la Eurolat di Monastier, stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto della Work Metal Srl, in via Pascoli. Erano da poco passate le 11 quando l’uomo è caduto da un’altezza di circa sette metri, sotto gli occhi attoniti dei colleghi. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo dell’elisoccorso di Treviso Emergenza e degli operatori del Suem 118, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Sulla dinamica dell’incidente indagano ora i Carabinieri e i tecnici dello Spisal, impegnati a ricostruire con esattezza quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Memishoski era molto conosciuto nella Marca. Sebbene da qualche anno risiedesse a Monastier, era rimasto profondamente legato alla comunità di Zenson di Piave, dove per anni aveva prestato servizio come volontario nella Protezione civile. «Una persona straordinaria, sempre presente durante le emergenze», lo ricorda con commozione il sindaco Daniele Dalla Nese. «Solo la settimana scorsa aveva partecipato a un’attività formativa nella scuola elementare del paese, prendendosi un giorno di ferie pur di esserci». Lascia la moglie, quattro figli e otto nipoti.

L’ennesimo incidente riaccende i riflettori sulla piaga delle morti bianche. Duro il commento del segretario regionale della Uil, Roberto Toigo: «I decessi sul lavoro assomigliano sempre più a un bollettino di guerra. Solo pochi giorni fa piangevamo la morte del giovane Durbala in Trentino. In Veneto gli incidenti mortali sono triplicati». La Uil lancia l’allarme: «Negli ultimi anni avevamo assistito a un contenimento dei numeri, ma oggi la situazione sta sfuggendo di mano. Anche nelle aziende più attente, il dramma può essere dietro l’angolo».