Veneto – Occupa abusivamente appartamento, poi tenta di aggredire gli agenti: sarà rimpatriato

Aveva occupato abusivamente un appartamento a Mestre, ed è stato denunciato. Ma il giorno dopo, fermato per un controllo, ha reagito con aggressività tentando di aggredire i poliziotti. Per lui, un cittadino straniero, è scattato il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) disposto dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando una pattuglia delle volanti è intervenuta a seguito della segnalazione di un’occupazione abusiva di un’abitazione di proprietà di una cittadina. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato all’interno un uomo privo di titolo per risiedere nell’appartamento. Dopo le verifiche e le formalità di rito, l’individuo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Il giorno successivo, durante un normale controllo, l’uomo ha mostrato un comportamento ostile, rifiutando di collaborare e tentando addirittura un’aggressione fisica nei confronti degli agenti. È stato quindi neutralizzato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Alla luce della condotta e della valutata pericolosità sociale, il questore Bonaccorso ha firmato il provvedimento di espulsione e disposto il suo accompagnamento in un centro per il rimpatrio, dove l’uomo resterà in attesa del rientro nel Paese d’origine.