Veneto – No vax vandalizza ufficio postale: arrestato

È stato individuato e arrestato in poche ore dalla Polizia di Stato l’autore delle scritte no vax comparse nella notte tra il 18 e il 19 maggio sull’ufficio postale di via Facciolati. In manette è finito un trentenne senza fissa dimora, originario di Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a imbrattamenti e vandalismi.

L’uomo è stato intercettato attorno alle 4.30 del mattino del 19 maggio da una pattuglia della sezione Volanti della Questura, mentre si aggirava a piedi in via Canestrini con il volto coperto da uno scaldacollo e una parrucca arancione. Alla vista degli agenti, il comportamento sospetto ha portato a un controllo: addosso aveva vestiti ancora sporchi di vernice rossa, guanti in lattice e un sacchetto contenente due bombolette, un irroratore a pressione e adesivi.

Le scritte riportavano anche la sigla del gruppo “ViVi”. Alcune telecamere di videosorveglianza della zona erano state oscurate con la vernice, compromettendone il funzionamento.

Portato in Questura per l’identificazione, il trentenne è stato arrestato per il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, in relazione all’oscuramento delle telecamere. A suo carico è stato inoltre emesso un avviso orale di prevenzione da parte del questore Marco Odorisio, che ha attivato la Divisione Anticrimine.