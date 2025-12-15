Veneto – Morto l’avvocato Roberto Nordio, fratello del ministro della Giustizia

È morto oggi, lunedì 15 dicembre, dopo una breve malattia, l’avvocato Roberto Nordio. Aveva 82 anni ed era una figura di riferimento per l’avvocatura trevigiana, oltre che fratello del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Professionista stimato e molto conosciuto, Roberto Nordio è stato tra i protagonisti della nascita della Camera Penale di Treviso, fondata nel 1987 insieme ai colleghi Giacomo Caldarti, Piero Barolo, Piero Gritti, Mara Zanotto, Arturo Salvatore Capoccia e Guido Sorbara. Fu firmatario dell’atto costitutivo dell’organismo e ne ha ricoperto la presidenza per oltre dieci anni, fino a diventarne presidente emerito. Nel corso della sua vita professionale è stato anche presidente del Lions Club di Treviso.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore dal mondo forense. In una nota, la Camera Penale Trevigiana “Guido Sorbara” ha espresso «profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’Avvocato Roberto Nordio, presidente emerito, insigne collega e maestro», stringendosi al dolore dei familiari.

Commosso il ricordo del fratello Carlo Nordio, che ha appreso la notizia mentre si trovava in missione istituzionale in Qatar. «Era una persona eccezionale, dotata di grande sensibilità – ha dichiarato –. Condividevamo l’amore per il diritto trasmessoci da nostro padre Mario, fondatore dello studio legale che Roberto ha saputo portare avanti con grande successo. È stato un grande professionista, ma soprattutto un fratello straordinario».

Appassionato di sport, Roberto Nordio era tifoso dell’Inter e seguiva con particolare attenzione le vicende del Treviso calcio.

Lascia la moglie Loretta, la figlia Maria Chiara e il figlio Mario, anch’egli avvocato del foro di Treviso. Le esequie saranno fissate nelle prossime ore.