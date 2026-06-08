Bassano – Tenta di sfondare portone nel cuore della notte e tenta la fuga in bici: arrestato marocchino

Notte movimentata a Bassano del Grappa, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di un tentato furto all’interno di un’abitazione dopo una segnalazione che inizialmente aveva fatto temere l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa è avvenuto in via Passalacqua, dove alcuni cittadini avevano riferito della presenza di un uomo, descritto come nordafricano, che avrebbe esploso dei colpi contro il portone di un palazzo.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il portone d’ingresso dello stabile completamente aperto e visibilmente danneggiato. Nelle immediate vicinanze hanno sorpreso un uomo che stava cercando di allontanarsi a bordo di una bicicletta da donna.

Alla vista degli agenti, il sospetto ha lasciato cadere la bicicletta lungo le scale e ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli operatori.

Gli accertamenti svolti sul posto hanno poi chiarito che i presunti spari segnalati dai residenti non erano in realtà colpi d’arma da fuoco, ma il forte rumore provocato dal danneggiamento del portone.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. È risultato essere un cittadino marocchino nato nel 1987, senza fissa dimora in Italia.

Al termine delle procedure, il sospettato è stato arrestato per il tentato furto e trasferito nella casa circondariale locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.