Ignora l’alt dei carabinieri e fugge a folle velocità tra tre comuni: 25enne denunciata dopo inseguimento notturno

Bassano del Grappa (VI), 5 giugno 2026 – Una giovane automobilista è stata denunciata dai Carabinieri dopo un lungo inseguimento notturno che ha attraversato più comuni del Vicentino e si è concluso fuori strada in provincia di Treviso.

Secondo quanto riportato nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Bassano del Grappa hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza una 25enne trevigiana, incensurata, ritenuta responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga e rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico, in relazione a un sinistro stradale avvenuto in orario notturno.

I fatti risalgono alle ore 01:20 circa del 31 maggio 2026, quando la donna, alla guida di una Renault Clio, avrebbe ignorato l’alt imposto da una pattuglia lungo viale De Gasperi a Bassano del Grappa, dandosi a una fuga precipitosa.

L’auto ha poi percorso ad alta velocità diverse strade nei territori di Bassano del Grappa, Rosà e Rossano Veneto, proseguendo la corsa fino al comune di Loria, in via Campagnola, dove la conducente ha perso il controllo del veicolo terminando la corsa in un fossato ai margini della carreggiata.

Dopo l’uscita di strada, la 25enne avrebbe tentato anche la fuga a piedi, venendo però raggiunta e bloccata dai militari dell’Arma, che l’hanno messa in sicurezza. Successivamente la donna si sarebbe rifiutata di sottoporsi all’alcol test con l’apposito strumento in dotazione alle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta un’ulteriore pattuglia della Stazione di Rosà per i rilievi del sinistro autonomo.

Alla luce degli accertamenti, la giovane è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria berica per le violazioni previste dagli articoli 337 del Codice Penale e 192 comma 7 e 186 commi 2 bis e 2 sexies del Codice della Strada. Contestualmente sono state elevate anche le relative sanzioni amministrative per le infrazioni commesse durante la fuga.

Come precisato nella nota, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità della persona indagata sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.