Tragedia in cantiere: operaio di 45 anni si accascia durante il lavoro e muore davanti ai colleghi

Dramma nella mattinata di oggi a Castello di Godego, dove un operaio di 45 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile.

La tragedia si è consumata poco prima delle 11 nell’area di un cantiere per la realizzazione di un capannone in via Asiago. La vittima è George Alexandrescu, dipendente della ditta Gallinaro Costruzioni e residente con la famiglia a Campo San Martino.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi che lo hanno trovato a terra privo di sensi e hanno immediatamente richiesto l’intervento del Suem 118, iniziando nel frattempo le prime manovre di soccorso.

Sul posto sono arrivati medico e infermieri del Suem, che hanno tentato a lungo di rianimare il 45enne anche con l’ausilio del defibrillatore. Ogni tentativo si è però rivelato vano e per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Nel cantiere sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2, che hanno effettuato gli accertamenti previsti in questi casi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Terminati i rilievi, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castelfranco Veneto, dove è stata messa a disposizione dei familiari in vista delle esequie.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi e conoscenti dell’operaio, morto improvvisamente durante una normale giornata di lavoro.