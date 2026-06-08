Veneto – Rubano le torte per compleanno di quattro bambini, festa rovinata. La denuncia del sindaco

A Cadoneghe, nella giornata di domenica 7 giugno, un episodio avvenuto al Parco della Speranza ha suscitato forte indignazione e amarezza. A raccontarlo è il sindaco Marco Schiesaro attraverso un post sui social, nel quale ricostruisce quanto accaduto durante i preparativi di una festa per bambini.

Secondo quanto riportato, qualcuno avrebbe approfittato di un momento di distrazione per sottrarre dall’auto dei genitori — lasciata aperta e con i finestrini abbassati per facilitare le attività organizzative — due torte di compleanno destinate alla celebrazione di quattro bambini.

Un gesto che, al di là del danno materiale limitato, ha avuto un impatto ben più pesante sul piano umano: i bambini si sarebbero infatti trovati improvvisamente privati del dolce simbolo della loro festa, trasformando un momento di gioia attesa in una delusione profonda.

Nel suo intervento, il sindaco sottolinea proprio questo aspetto, evidenziando come sia difficile comprendere la scelta di qualcuno che abbia deciso di appropriarsi delle torte, consapevole del significato che quel gesto avrebbe avuto su una festa dedicata ai più piccoli.

L’episodio è stato reso pubblico anche per stimolare una riflessione più ampia sul rispetto reciproco e sulla responsabilità individuale, soprattutto in spazi frequentati da famiglie e bambini. Il primo cittadino ha inoltre fatto sapere di aver chiesto informazioni ai presenti per risalire all’autore del gesto, che si sarebbe allontanato a bordo di un’auto.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza e i controlli sulle targhe, secondo quanto riferito, avrebbero già registrato quanto accaduto e potrebbero risultare determinanti per identificare il responsabile.

Un episodio che lascia dietro di sé amarezza e incredulità, e che riporta al centro il tema del rispetto dei luoghi pubblici e dei momenti di socialità, soprattutto quando coinvolgono i più piccoli.