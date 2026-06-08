Vicenza – Minaccia le sorelle con un coltello e devasta l’appartamento: 20enne libico arrestato

Attimi di tensione nella mattinata di ieri in via Fantoni, dove la Polizia di Stato è intervenuta per una segnalazione riguardante un uomo che avrebbe minacciato alcuni familiari con un coltello all’interno di un’abitazione.

Quando gli agenti della Squadra Volante sono arrivati sul posto, hanno trovato ad attenderli due donne di origine libica, visibilmente scosse e in forte stato di agitazione. Le due hanno raccontato ai poliziotti di essere state minacciate dal fratello, che nel frattempo aveva anche messo a soqquadro l’intero appartamento.

Dopo aver garantito la sicurezza delle donne, gli agenti sono entrati nell’abitazione, dove hanno individuato il giovane segnalato. L’uomo continuava a inveire contro le sorelle, ma ha comunque obbedito agli ordini impartiti dagli operatori.

Una volta neutralizzata qualsiasi possibile minaccia e verificato che non fosse in grado di arrecare ulteriori danni o offese, i poliziotti hanno proceduto alla sua identificazione. Si tratta di un cittadino libico nato nel 2006.

Il giovane è stato quindi accompagnato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici e, al termine degli accertamenti, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito nella locale casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.