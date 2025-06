Veneto, montagna e caldo: coppia di anziani si perde nel bosco per la stanchezza, ritrovata e riaccompagnata all’auto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tambre (BL), 18 giugno 2025 – Avevano deciso di trascorrere una giornata tra i sentieri del Pian Cansiglio, ma il caldo e la stanchezza li hanno messi in difficoltà: una coppia di coniugi 77enni di Conegliano (TV) si è smarrita in montagna durante una passeggiata, per poi essere ritrovata e riaccompagnata all’auto dal Soccorso alpino dell’Alpago.

I due erano partiti dall’Archeton con l’intenzione di raggiungere l’orto botanico, ma durante il ritorno hanno sbagliato sentiero a un bivio e hanno continuato a camminare per oltre un’ora e mezza tra i boschi, cercando invano di ritrovare la strada. Intorno alle 13.50, affaticati e provati dalle alte temperature, hanno infine dato l’allarme.

Una squadra del Soccorso alpino è partita in jeep alla volta dell’area, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dai due anziani, che nel frattempo avevano raggiunto un prato e riferivano di vedere una strada in lontananza. Sebbene non fosse possibile ottenere una geolocalizzazione precisa, i soccorritori sono riusciti a rintracciarli in Val Cornosega. Dopo averli raggiunti, li hanno accompagnati sani e salvi alla loro vettura.

Un episodio a lieto fine, che sottolinea però l’importanza di prestare attenzione all’orientamento e alle condizioni fisiche, soprattutto in montagna e con temperature elevate.

Per le persone anziane che scelgono di trascorrere del tempo in montagna, è fondamentale adottare alcune semplici precauzioni per vivere l’esperienza in sicurezza e serenità. Prima di tutto, è bene scegliere itinerari adatti alle proprie condizioni fisiche, preferendo sentieri ben segnalati, privi di tratti eccessivamente ripidi o sconnessi. È importante informare qualcuno del percorso previsto e dell’orario di rientro, e se possibile camminare in compagnia. Controllare le previsioni meteo prima di partire ed evitare le ore più calde della giornata può prevenire situazioni di affaticamento o colpi di calore. È consigliato portare con sé acqua a sufficienza, uno snack energetico, un telefono cellulare carico e una mappa del percorso. Indossare abbigliamento e calzature adeguate, con suole antiscivolo e abiti traspiranti, aiuta a muoversi in sicurezza. Infine, in caso di smarrimento o malessere, è importante fermarsi, non farsi prendere dal panico e contattare immediatamente i soccorsi, restando nel punto in cui ci si trova per facilitare l’intervento. Con attenzione e buon senso, la montagna può essere un luogo rigenerante anche in età avanzata.