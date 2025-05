Veneto – Minaccia di sparare su un autobus e scatena il panico: arrestato 24enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Attimi di paura martedì pomeriggio a bordo di un autobus di linea dell’Actv diretto all’aeroporto: un giovane, fuori controllo, ha minacciato di essere armato e ha seminato il panico tra i passeggeri. L’episodio si è verificato sulla linea 15, nel tratto tra Mestre e la stazione ferroviaria.

Tutto è cominciato attorno alle 16 quando il personale Actv ha chiesto a un 24enne di origini marocchine di esibire il biglietto. Invece di collaborare, il giovane ha dato in escandescenze, aggredendo verbalmente gli altri viaggiatori e urlando frasi che lasciavano intendere fosse armato. I passeggeri, terrorizzati, hanno cercato di allontanarsi, mentre l’autista ha fermato la corsa in via Forte Marghera e dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante del 113, che hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, forse alterato dall’alcol. Alla vista della polizia ha reagito con violenza, cercando di colpire il personale Actv e sferrando pugni agli agenti, che con fatica sono riusciti ad ammanettarlo. Fortunatamente, al momento della perquisizione, non è stata trovata alcuna arma.

Secondo quanto emerso, poco prima l’uomo avrebbe anche rubato generi alimentari in un supermercato. Dopo l’arresto, durante il trasporto in ospedale, ha tentato un gesto autolesionistico, cercando di strangolarsi con la cintura di sicurezza. Ricoverato e dichiarato fuori pericolo, è stato infine portato in questura, dove ha trascorso la notte in cella.

Il giorno seguente, il 24enne è comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto, che è stata confermata. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nel territorio del Comune di Venezia. Inoltre, il questore Gaetano Bonaccorso ha firmato un foglio di via obbligatorio, rafforzando così la misura preventiva. Il personale Actv ha sporto denuncia in questura.