Veneto – Maxi rissa fra giovanissimi durante la sfilata di carri allegorici: 8 denunciati

Sono otto i giovani, tra cui quattro minorenni, denunciati dai carabinieri della Compagnia di Montebelluna per una violenta rissa scoppiata lo scorso 23 febbraio durante la sfilata dei carri allegorici di Carnevale. I fatti risalgono al tardo pomeriggio, quando un gruppo di ragazzi si è reso protagonista di una colluttazione in pieno centro, proprio mentre era in corso la festa cittadina.

L’indagine, condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile, ha preso avvio subito dopo l’episodio e si è basata su testimonianze raccolte sul posto e sull’attenta analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I riscontri hanno consentito di identificare con chiarezza i partecipanti alla zuffa, nata – secondo quanto emerso – per futili motivi.

Tra i denunciati figurano anche due fratelli residenti in un campo nomadi della zona, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza. Nessuno dei giovani coinvolti avrebbe riportato lesioni gravi, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

I carabinieri, al termine dell’indagine, hanno trasmesso il fascicolo alla Procura e alla Procura dei Minori di Treviso per gli ulteriori provvedimenti del caso.