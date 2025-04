Veneto – Maestra d’asilo su OnlyFans licenziata: “Contrasta con l’ispirazione cattolica della scuola”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

È stata licenziata per giusta causa Elena Maraga, 29 anni, insegnante di una scuola dell’infanzia paritaria cattolica della provincia di Treviso, dopo che si era scoperto che gestiva anche un profilo sulla piattaforma per adulti OnlyFans.

La comunicazione ufficiale della cessazione del rapporto di lavoro, in essere da cinque anni con contratto a tempo indeterminato, è arrivata alla docente nella mattinata di ieri. Alla base della decisione, come specificato nella lettera inviata dall’istituto, vi è un’incompatibilità tra l’attività svolta sul web e i principi ispiratori della scuola, fondata su valori cristiano-cattolici.

«La presenza su una piattaforma per contenuti esplicitamente rivolti a un pubblico adulto – si legge nel provvedimento – contrasta con l’ispirazione cattolica che orienta l’indirizzamento educativo della scuola». A pesare ulteriormente, secondo quanto riportato dall’istituto, sono state le successive dichiarazioni rilasciate dalla maestra a mezzi di informazione e in trasmissioni televisive, dove ha espresso apertamente il proprio pensiero, sostenendo di sentirsi libera di mostrare il proprio corpo e di non provare alcun imbarazzo.

«Tali dichiarazioni – continua la nota – hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario con l’istituzione scolastica, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro».

La decisione, che era nell’aria da settimane dopo la sospensione cautelare, ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni genitori avevano espresso pubblicamente sostegno alla maestra, dichiarando che la sua attività personale non aveva mai interferito con la dedizione e la professionalità dimostrate sul lavoro.

«Come educatrice – ha dichiarato la maestra dopo il licenziamento – non ho mai fatto mancare nulla né ai bambini né alla scuola. È stata commessa un’ingiustizia nei miei confronti». La giovane insegnante non ha ancora deciso se impugnerà il provvedimento.