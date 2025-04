Veneto – Maestra d’asilo arrestata per spaccio: nascosti in casa 10 kg di droga e 30mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Una maestra d’asilo di 50 anni, in servizio nel Camposampierese, è finita sotto processo insieme al compagno 40enne di origine tunisina per spaccio di droga. I due erano stati arrestati nel 2023 dopo un controllo dei carabinieri in corso Stati Uniti a Padova, durante il quale l’uomo aveva tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare a Reschigliano di Campodarsego aveva portato al sequestro di 9 kg di hashish, 1 kg di cocaina, oltre a un bilancino, materiale per il confezionamento e 30mila euro in contanti.

Ieri, 29 aprile, i legali della coppia hanno chiesto il rito abbreviato. La donna ha tentato di ridimensionare la propria posizione, dichiarando di ignorare che il compagno trattasse anche cocaina. L’uomo è finito in carcere, mentre lei è stata posta ai domiciliari. Sul caso decidono ora il Gup Elena Lazzarin e il pm Sergio Dini.