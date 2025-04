Veneto – L’auto prende fuoco: conducente miracolato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Paura giovedì mattina a Padova per un’auto Subaru andata improvvisamente a fuoco in via Pontevigodarzere. L’allarme è scattato alle 8:30 del 10 aprile, quando il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha avuto la prontezza di accostare e allertare immediatamente i soccorsi, riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo.

L’auto, alimentata a benzina, ha preso fuoco in pochi istanti, ma grazie all’intervento tempestivo di una squadra dei vigili del fuoco giunta dalla centrale di Padova, l’incendio è stato domato utilizzando liquido schiumogeno.

Fortunatamente, l’autista è rimasto illeso, e si può parlare di un vero e proprio miracolo, considerando la rapidità con cui il rogo si è sviluppato. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area e rimozione del veicolo carbonizzato, mentre si indaga sulle cause che hanno provocato l’incendio, verosimilmente di natura accidentale.