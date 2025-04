Veneto – Lasciato da una donna, si vendica: la aggredisce e diffonde foto hot. Operaio a processo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Treviso, 11 aprile 2025 – Non accettava la fine della relazione e ha trasformato il dolore per la rottura in una vendetta spietata: un operaio 26enne trevigiano è stato rinviato a giudizio per revenge porn e lesioni dopo aver aggredito la ex compagna e aver diffuso online immagini intime della giovane, rendendole pubbliche anche attraverso la pagina Facebook dell’azienda in cui lei lavorava. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Gazzettino.

La relazione tra i due era iniziata nel 2021. Dopo un periodo sereno, la ragazza – oggi 24enne – aveva deciso di troncare il legame, diventato insostenibile per l’eccessiva gelosia del compagno. Ma l’uomo ha continuato a stalkerarla con messaggi, pedinamenti e telefonate fino al dicembre del 2023 quando l’ha aggredita fisicamente, colpendola con pugni e schiaffi in un parcheggio.

Non pago, qualche giorno dopo ha diffuso foto e video hot della ragazza, inviando tutto a colleghi, amici e pubblicati online, finendo addirittura nella pagina Facebook pubblica dell’azienda in cui lei lavorava. Un gesto che ha causato alla vittima un trauma profondo, al punto da costringerla a cambiare lavoro e residenza. Il 26enne rischia ora fino a 6 anni di reclusione e la ragazza ha manifestato la volontà di chiedere un risarcimento danni